Amis afficionados de FIFA Ultimate Team, nous vous proposons une équipe composée de joueurs de Premier League sur FIFA 21, (nous vous invitons à lire notre test), une équipe en 4-3-3 avec trois milieux centraux. Cette équipe ne dépassera pas les 30K crédits pour être ainsi accessible pour n’importe quel joueur. N’hésitez pas à nous donner vos avis et retours concernant cette équipe, tout en prenant en compte qu’il y a toujours plusieurs alternatives. Les prix sont ceux sur PlayStation 4. C’est parti !

Meilleur Gardien pas cher

Le très grand gardien, Pope, mesurant 2 mètres vous coûtera environ 3 000 crédits

Alternatives au poste de gardien :

Kepa (1 000 crédits)

Areola ( 1 100 crédits)

Dubravka (1 600 crédits)

Meilleur Défenseur droit pas cher

L’excellent Wan-Bissaka vous coûtera un peu plus de 4 500 crédits

Alternatives au poste de défenseur droit :

Hector Bellerin (1 300 crédits)

Cancelo (2 800 crédits)

Meilleur Défenseur Gauche pas cher

Le prix de Van Aanholdt tourne autour des 1 600 crédits

Alternatives au poste de défenseur gauche :

Reguilon (1 200 crédits)

Tierney (1 800 crédits)

Meilleur Premier Défenseur Central pas cher

La carte de l’allemand Rudiger tourne autour des 3 200 crédits

Meilleur Deuxième Défenseur Central pas cher

Celle de Bailly est plus dans les 4 000 crédits

Alternatives au poste de défenseur central :

Ruben Dias (1 300 crédits)

Soyuncu (950 crédits)

Lindelof (1 300 crédits)

Smalling (2 500 crédits)

Meilleur Premier milieu pas cher

Ndombele vous coûtera environ 1 600 crédits

Meilleur Deuxième milieu pas cher

La carte de Gbamin est aux alentours des 1 400 crédits

Meilleur Troisième milieu pas cher

Oxlade-Chamberlain, lui, vous coûtera 1 500 crédits

Alternatives aux postes de milieu de terrain :

Van De Beek (2 200 crédits)

Alli (1 900 crédits)

Kovacic (2 000 crédits)

Lo Celso (1 200 crédits)

Meilleur Attaquant droit pas cher

L’ancien lillois, Pepe ne vous coûtera que 1 200 crédits

Meilleur Attaquant gauche pas cher

Le très rapide Bergwijn, lui, sera aux alentours des 2 500 crédits

Meilleur Buteur pas cher

Enfin, pour avoir le buteur Rodrigo, il vous faudra débourser environ 3 800 crédits

Alternatives aux postes d’attaquants :

Gimenez (3 600 crédits)

Lacazette (2 100 crédits)

Willian (1 300 crédits)

Richarlison (1 900 crédits)

Pulisic (1 900 crédits)

Antonio (1 100 crédits)

Voici donc une équipe du championnat de Premier League qui vous coûtera environ 28K , que ce soit sur PlayStation 4 ou Xbox One (notons que les prix varient selon les plateformes et les périodes de jeu). Cette équipe n’est formée que de joueurs Regular. Qu’en pensez-vous ? Vous pouvez aussi retrouver d’autres équipes low-cost et compétitives sur FIFA 21.