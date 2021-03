FIFA 21 est le titre le plus téléchargé sur PS5 en février, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis

Cette semaine, on avait appris sans surprise que FIFA 21 se plaçait tout en haut des ventes de jeu vidéo en France durant l’année 2020, mais le titre est aussi à la tête d’autres classements. Sony a publié le résultat des ventes du PlayStation Store des jeux du mois de février, aussi bien sur PS5 que sur PS4 en Europe et aux Etats-Unis (en comptant le Canada), et le jeu de foot règne en maitre sur ces charts.

FIFA 21 was the #1 most downloaded title on PS5 for February in the US and EU.

Spider-Man: Miles Morales continues to be the best selling first party game at #3 in both regions.

Nioh 2 remastered debuted at #11 in the US and #16 in Europe. https://t.co/qHWxwux2oX pic.twitter.com/JnYOtYO3Jm

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 5, 2021