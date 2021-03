Le marché du jeu vidéo en France a fait un grand bond en 2020

Avec une année particulièrement marquée par une pandémie qui a bousculer nos habitudes de consommation du jeu vidéo, il est intéressant d’observer la répercussion sur le marché. Grâce au bilan annuel du SELL (avec des données issues de GSD, GameTrack et App Annie), nous avons tous les chiffres pertinents qui mettent en évidence des évolutions incontestables ainsi que des tendances très marquées. On vous résume tous les points importants.

Le jeu vidéo pèse 5.3 milliards d’euros en France

En 2020, les français ont largement consommé dans le secteur du jeu vidéo avec un chiffre d’affaire total estimé à 5.3 milliards d’euros, soit une augmentation de 11.3% par rapport à 2019. Une croissance sans doute boostée par la pandémie après une légère baisse entre 2018 et 2019. Les 3 écosystèmes du marché (console, PC, et mobiles), ont tous connu une augmentation avec un secteur mobile qui ne fait que croitre d’année en année (+16% en 2020).

Autrement dit, les français ont acheté plus de jeux et de consoles en 2020. Nous sommes d’ailleurs 71% à jouer au moins occasionnellement aux jeux vidéo, et 52% à jouer régulièrement avec une parité presque parfaite entre les joueuses et les joueurs réguliers (respectivement 53% et 47%) avec un âge moyen de 39 ans pour ces derniers.

Le dématérialisé en plein boom

Même si le marché du physique résiste encore assez bien, la progression impressionnante du dématérialisé est incontestable. Les chiffres du SELL se concentrent sur l’exemple le plus parlant pour le secteur, celui des consoles. Avec un chiffre d’affaire estimé à 1 757 millions d’euros (soit une augmentation de 9.5% par rapport à 2019), les recettes de jeux physiques représentent 38% du gâteau contre 36% pour les jeux dématérialisés.

Plus largement, la part du dématérialisé sur consoles représentent 62% de ce chiffre d’affaire total (soit une augmentation de 19.1% par rapport à 2019) si l’on tient compte des DLC, abonnements PS Plus Xbox Game Pass, microtransactions…

Top 20 des ventes de jeux de 2020 en France : Une large domination de Nintendo

Lorsque l’on regarde le top 20 des jeux les plus vendus en France pour 2020, on constate bien évidemment une écrasante majorité des jeux Nintendo et l’on précise que ce classement ne tient pas compte des ventes dématérialisées pour Nintendo uniquement. En, effet, grâce au président de Nintendo France (via Le Figaro), on sait déjà qu’Animal Crossing : New Horizons, surnommé souvent le « jeu du confinement », est le jeu le plus vendu dans notre pays l’année dernière.

Les grosses licences habituelles, FIFA et Call of Duty, sont bien évidemment présentes sur le podium. On retiendra surtout les bonnes ventes de côté de chez Sony avec les blockbusters de l’année dont The Last of Us Part II (8eme place), et Ghost of Tsushima (16eme place) qui réalise une belle performance pour une nouvelle IP. On remarque également que Dragon Ball a toujours la cote dans notre pays comme le démontrent les bonnes ventes de Dragon Ball Z : Kakarot (19eme place).

Le jeu mobile continue sa progression fulgurante

Le marché du jeu mobile a été l’autre star du confinement même si son évolution s’observait déjà d’années en années. Même si nous sommes encore loin de l’Asie ou de l’Amérique du Nord, le jeu mobile prend une place de plus en plus importante. Grâce aux chiffres du SELL, on constate qu’il représente 43% des téléchargements et 67% des dépenses par rapport aux applications classiques. Des dépenses qui concernent majoritairement des RPG (23% des dépenses de consommateurs) avec des titres comme Dragon Ball Z Dokkan Battle, The Seven Deadly Sins Grand Cross, Summoner Wars présents dans le top 10 des jeux où l’on dépense le plus.

C’est d’autant plus impressionnant que les téléchargements de RPG ne représentent que 2.93% avec une large domination des jeux casual (30.15%). Il serait toutefois intéressant d’affiner les types de jeu pour avoir un meilleur aperçu de l’emprise des jeux « gacha » sur le marché. Etonnement, Genshin Impact n’est présent dans aucun classement même si le titre est également disponible sur PS4 et PC. En tout cas, si vous vouliez savoir pourquoi les gros éditeurs annoncent de plus en plus de jeux mobiles, voici un bon exemple.