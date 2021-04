Fez : Le retour du jeu culte, notre avis vidéo

Sorti depuis plusieurs années maintenant sur PC, un peu plus tardivement sur consoles, la Nintendo Switch était encore exclue de l’équation. Du moins jusqu’au 14 avril dernier. Fez s’est fait une place sur la dernière console Nintendo, l’occasion pour notre rédaction de le mettre en lumière à travers notre chronique hebdomadaire Indie Story.

Mixant mécaniques de plateformes et de puzzle-game, Fez vous plongera dans un univers en 2D où vous pourrez jouer sur les perspectives pour faire tourner le monde, littéralement, et ainsi accéder à la troisième dimension. En quête des 32 cubes qui vous permettront de réparer la trame de l’univers, vous pourrez également découvrir de nombreux objectifs annexes qui vous récompenseront avec divers artefacts et objets. Mais, pour cela, vous devrez résoudre un bon nombre d’énigmes, parfois assez complexes !