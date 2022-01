FAR: Changing Tides hissera les voiles le 1er mars prochain

Révélé lors du PC Gaming Show 2021, FAR: Changing Tides s’apprête désormais à débarquer d’ici quelques semaines seulement. Le titre d’Okomotive, édité par Frontier Foundry, a aujourd’hui droit à un tout nouveau trailer qui nous apprend la date de sortie du jeu, en plus de nous montrer un peu plus de gameplay.

Le voyage commence en mars

Vous pourrez donc voguer dans l’univers de FAR: Changing Tides dès le 1er mars prochain, que ce soit sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou même Switch.

Le titre nous demandera de découvrir les merveilles et les mystères de ce monde englouti par les eaux, tout en apprenant à maîtriser votre embarcation afin de braver les plus fortes tempêtes. Après un FAR: Lone Sails plutôt réussi, on espère que ce nouveau titre sera du même calibre et saura nous embarquer dans un voyage captivant.