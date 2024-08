Fairy Tail 2 : Gameplay, nouveautés, personnages… On fait le point sur l’action-RPG de Gust et Koei Tecmo

Chapeautée encore une fois par Gust et Koei Tecmo, nous vous proposons un récapitulatif de tout ce que nous savons à son sujet. Si nous éviterons au maximum les spoilers dans cet article, poursuivre sa lecture est déconseillé pour les personnes ayant commencé à découvrir la licence avec le premier jeu. Autrement dit, celles qui n’ont pas lu le manga ou regardé l’animé jusqu’à la fin.

Les espoirs d’une conclusion fidèle au manga culte

Après avoir couvert à sa manière les arcs Île Tenrô, Grands Jeux Magiques/Intermagiques, Eclipse, Tartaros et Avatar, Fairy Tail 2 se focalisera principalement sur l’arc Arbaless concluant le manga de Hiro Mashima. Un choix qui sera salutaire s’il nous permet de le découvrir, ou redécouvrir entièrement, sans devoir subir le même type de raccourcis scénaristiques frustrants que ceux effectués en 2020.

Ainsi, nous retrouverons Natsu, Lucy, Happy et leurs camarades de la guilde, se réunissant environ un an après sa dissolution et son terrible conflit contre les démons de Tartaros. En raison de la dangereuse menace représentée par Zeleph, ils s’engageront dans une guerre à grande échelle afin de vaincre l’Empire d’Arbaless mené par le mage noir et ses « Spriggan Twelve ». Toutefois, ce n’est pas le seul ennemi dont ils devront se méfier. Acnologia, le Dragon Noir de l’Apocalypse, guette toujours la moindre opportunité d’éradiquer définitivement les Chasseurs et Chasseuses de Dragon d’Earthland.

Si 90% du budget de conception ne sert pas uniquement à acquérir les droits d’exploitation de la franchise nippone, nous pourrons donc vivre, ou revivre, les affrontements majeurs de cet acte grâce à un joli roster. Bien qu’il n’ait pas encore été dévoilé, il intégrera sûrement Natsu, Erza, Wendy, Gajil, Luxus, Mirajane et Jubia/Juvia. Mais nous espérons que d’autres personnages iconiques seront jouables, au moins autant que dans l’opus précédent qui incluait aussi Lucy, Grey, Lisana, Elfman, Reby, Sting, Rog, Kagura, Cherrya, Leon, Ichiya et Gerald.

Concernant le casting adverse, le teaser de juin a quasiment confirmé que les combats contre Zeleph, Acnologia, Ajil, le Roi du Désert maîtrisant la Magie du Sable, et God Serena, ancien membre des Quatre Rois Célestes d’Ishgar, seront au programme. Reste maintenant à savoir combien d’autres seront de la partie. Nous pensons notamment à ceux confrontant Wendy et Cherrya à Dimaria, Gildarts et Kanna à August, le Roi des Mages, Gajil à Bloodman, le Dieu de la Mort, ou encore Erza et Wendy à Eileen Belserion, le Désespoir Écarlate.

Les développeurs ont également indiqué qu’un scénario original, intitulé « La Clé vers un Monde Secret », fera office d’épilogue, sans plus de précisions sur son contenu pour le moment. De plus, des « Histoires des personnages » nous permettront d’apprendre à mieux connaître nos protagonistes favoris. En revanche, nous ignorons si des quêtes annexes similaires à celles du premier jeu sont prévues. Cela ne serait pas surprenant puisque Fairy Tail doit à nouveau se reconstruire. Croisons simplement les doigts pour que ces missions gagnent en variété et intérêt dans cette suite.

Un gameplay plus dynamique pour une adaptation plus ambitieuse ?

Beaucoup de questions demeurent en suspend à propos du gameplay de Fairy Tail 2. Seule certitude, il délaissera les escarmouches au tour par tour typiques des JRPG au profit de combats en temps réel façon action-RPG. L’équipe avec laquelle nous partirons à l’aventure ne sera donc plus composée de cinq mais trois mages seulement.

Côté mécaniques, la très courte séquence montrant Gajil à l’œuvre nous permet de constater plusieurs choses. Outre une attaque standard, il pourra faire appel à trois compétences, dont son Épée et sa Lance du Dragon d’Acier, qui infligeront davantage de dégâts et/ou des effets passifs liés à son élément et en remplissant une jauge verte au préalable. Pour ce qui est de l’aptitude « Fer », nous ne savons pas encore à quoi elle sert. Recouvrir entièrement son corps de fer ou en manger pour récupérer de l’énergie peut-être ?

De plus, une seconde jauge, appelée « Rang de Fairy Tail », nous donnera l’opportunité d’exécuter une offensive de Lien(s) avec nos compagnons quand nous y serons invités (ici Luxus et Mirajane). Pour cela, il faudra simplement appuyer sur une touche spécifique. Si nous le souhaitons, cette action nous laissera aussi prendre le contrôle du personnage sélectionné pour la suite de l’affrontement.

La page Steam du titre mentionne également l’existence d’un « Changement de Mode » pour certains protagonistes mais nous ignorons en quoi ce système consiste exactement. Dans le cas de Natsu, il pourrait s’agir d’un moyen de basculer entre ses Magies du Chasseur de Dragon de Feu, du Dragon de Feu Foudroyant et du Roi Dragon de Feu. Autres exemples envisageables, Wendy pourrait switcher entre la Magie du Chasseur de Dragon Céleste et ses Enchantements, Lucy utiliser la Magie des Constellations avec ou sans porter de Robe Stellaire, et Grey intervertir entre la Magie de Glace Constructive et celle du Chasseur de Démons de Glace. Attention, ce n’est que pure spéculation de notre part !

Enfin, notez que Gust et Koei Tecmo affirment que leur production recréera avec fidélité l’univers immersif du manga, notamment grâce à « de superbes graphismes en 3D ». Une promesse plutôt osée quand on se souvient que le jeu de 2020 n’avait pas particulièrement marqué les esprits dans ce domaine. Il n’était pas laid mais nous étions loin de prendre une claque visuelle. Qui sait, les studios japonais veulent peut-être insinuer qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’élaboration d’un épisode plus ambitieux sur le plan technique. Verdict le jour de son lancement.

Quand sortira Fairy Tail 2 ?

Fairy Tail 2 arrivera dès l’hiver prochain, sans plus de précisions pour le moment, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. L’action-RPG ne s’étant pas montré lors de la dernière édition de l’Anime Expo, nous imaginons qu’il faudra patienter jusqu’au Tokyo Game Show organisé fin septembre prochain pour le voir donner de ses nouvelles. A suivre.