Fae Farm : On a joué au RPG agricole sur Switch, premier avis

À l’occasion des Play Days du Summer Game Fest, nous avons pu jouer durant un peu plus d’une demi-heure à Fae Farm sur Nintendo Switch. Pour les besoins de cette preview, nous avions accès à énormément de choses (correspondant globalement au milieu du jeu) afin de se faire une idée du contenu dans son ensemble.

Animal Crossing, Stardew Valley et un peu de poussière de fée

Autant annoncer la couleur d’emblée, Fae Farm est vraiment taillé pour aller chercher le grand public. Les simulations agricoles ont toujours eu la cote, mais Phoenix Labs nous concocte ici une sorte de mélange entre Animal Crossing et Stardew Valley. De quoi draguer, à la fois, un public très jeune qui pourra s’amuser avec les parents ou les amis (le titre propose de la coopération jusqu’à 4 joueurs), mais aussi les adultes aimant les jeux douillets pour se détendre sans prise de tête.

Dans le monde enchanté d’Azoria, vous incarnez un être magique devant percer les secrets d’une mystérieuse île pour rétablir la paix et l’harmonie. Derrière ce prétexte assez bateau se cache une bonne raison de vous créer un foyer et de le développer à votre rythme. Sachez tout de même que vous avez la possibilité de personnaliser votre avatar avec énormément de cosmétiques permettant de le rendre unique. Comme les autres titres du genre, vous allez pouvoir construire votre maison et faire prospérer votre ferme. Toutefois, contrairement à la concurrence, la magie sera omniprésente et pourra vous éviter des corvées assez fastidieuses.

Dans notre partie, nous pouvions par exemple utiliser une magie pour arroser les cultures sur une large zone ou encore lancer un sort pour récolter d’un seul coup tout un lopin de terre. Vous l’aurez compris, tous les ingrédients de l’activité agricole « cozy » sont là. On pourra en outre s’occuper de 6 animaux différents dont des vaches ou des moutons. Avec tous ces ingrédients, vous allez pouvoir concocter des potions, mijoter de petits plats et construire tout un tas de choses. On parlait d’un petit côté Animal Crossing et bien c’est ici que le craft intervient. Far Farm vous laissera ainsi décorer votre maison avec des tas d’objets, meubles et autres joyeusetés liées au domaine.

Le système semble plutôt complet avec un degré de personnalisation assez poussé au niveau des couleurs. Il s’agit en outre d’une mécanique de jeu majeure puisque chaque item installé vous prodiguera des bonus : des points de vie, de l’énergie ou du mana supplémentaire. Pour agrandir les lieux, il vous faudra également améliorer votre « niveau de maison ».

Et aussi une touche Rune Factory assez molle

Bien que le RPG agricole soit très accessible, cela ne l’empêche pas de proposer de l’exploration et des combats. Un peu à la manière d’un Rune Factory, vous allez pouvoir explorer différents donjons composés de plusieurs étages. Dans ces endroits hostiles, il faudra vous battre en temps réel à l’aide de vos attaques et de votre magie. Il s’agit sans doute de la partie la moins réussie du jeu étant donné que les animations sont assez lentes et qu’il est impossible d’interrompre une attaque pour esquiver dès lors qu’elle est lancée. En plus des attaques classiques, vous pouvez utiliser de puissants sortilèges offensifs, mais malheureusement ils sont limités par votre jauge de mana.

Ainsi ces aventures dans les étages devront se faire petit à petit car il ne faut pas oublier que votre barre de vie et votre énergie ne sont pas non plus à négliger. La nourriture et les potions vous permettent tout de même de vous renflouer assez facilement si vous êtes prospère. Même s’il faut régulièrement revenir à votre ferme pour prendre un peu de repos, Fae Farm offre une gamme d’activités assez large pour vous faire une routine assez complète. Vous allez pouvoir suivre une quête principale, effectuer des quêtes annexes, parler à des PNJ et même trouver l’amour parmi eux.

Parlons tout de même de l’aspect technique qui nous a semblé assez limité, notamment lors des combats (cela reste à confirmer à la sortie). Visuellement, nous sommes sur un rendu assez mignon dans l’ensemble même si l’on reste sur la moyenne basse des productions 3rd party. Harvestella était, par exemple, beaucoup plus fouillé à ce niveau-là. Dernière précision tout de même pour signaler que nous n’avons pas pu essayer le mode coopération. En espérant que celui-ci fonctionne assez bien, en particulier à 4 joueurs. À vérifier lors de notre test. On rappelle qu’il est prévu pour le 8 septembre prochain.

Parmi la myriade de jeux du type « simulation agricole » présents (ou annoncés) sur la Switch, Fae Farm peut tirer son épingle du jeu grâce à une inspiration maligne d’Animal Crossing et d’un peu de magie. On retrouve évidemment les mécaniques et les éléments bien connus de ce genre de productions, mais le soft reste néanmoins assez complet dans ce qu’il propose. Il pourra combler ceux qui veulent un jeu pour se détendre seul ou entre amis.