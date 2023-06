F1 23 : Voici la liste des 35 musiques de la playlist officielle

Tracklist complète de F1 23

Vous le savez probablement, Codemasters a été racheté par Electronic Arts il y a quelques années. L’éditeur californien a alors récupéré le catalogue du développeur mais aussi la licence officielle de jeu de course de Formule 1. Si cela semble se ressentir sur le contenu du prochain épisode (on pense à F1 World), cela a également un impact (positif) sur la bande-son : depuis l’année passée, le titre profite d’une tracklist composée de plusieurs artistes de renom, tout comme la série FIFA

Aujourd’hui, la playlist officielle a été dévoilée pour F1 23 : on retrouve ainsi de grands noms tels que Swedish House Mafia, Skrillex, deadmau5 ou encore The Chemical Brothers. Une playlist, que l’on peut d’ores et déjà retrouver à l’écoute sur Spotify. Bonne surprise également, un titre exclusif s’est invité, avec le tout dernier morceau de Swedish House Mafia, issu de son dernier single.

Voici la liste complète des musiques de F1 23 :

070 Shake – Cocoon (Martin Garrix & Space Ducks Remix)

– Cocoon (Martin Garrix & Space Ducks Remix) 100 gecs – 757

– 757 2hollis – FORFEIT

– FORFEIT Anna Lunoe & Touch Sensitive – Real Talk (Boys Noize Remix)

– Real Talk (Boys Noize Remix) Anna of the North – I Do You

– I Do You BAYNK ft. DRAMA – 1 Chance

– 1 Chance Catching Flies – Oi

– Oi DNMO – Speed of Light

– Speed of Light Flume – Go (Otik Remix)

– Go (Otik Remix) Fred V ft. Hamzaa – Freefall

– Freefall Golden Features ft. Rromarin – Endit

– Endit Hot Chip – Eleanor (Krystal Klear Remix)

– Eleanor (Krystal Klear Remix) J Wax – Oceans

– Oceans JADED – Show My Love

– Show My Love Kx5, deadmau5, Kaskade ft. The Moth & The Flam e – Alive

e – Alive LODATO x Ally Ahern – Don’t Cry

– Don’t Cry LoveLeo – All Or Nothing

– All Or Nothing LP Giobbi ft. Little Jet – Can’t Let You Go

– Can’t Let You Go Metrik – Immortal

– Immortal Nicky Romero, EDX – Out Of Control

– Out Of Control Rêve – Big Boom

– Big Boom Romy & Fred again.. – Strong

– Strong SBTRKT – Miss The Days

– Miss The Days Skrillex ft. Noisia, josh pan & Dylan Brady – Supersonic (My Existence)

– Supersonic (My Existence) SOLAH – Everything is Possible

– Everything is Possible Solardo, Vintage Culture, Lowes – Adidas & Pearls

Adidas & Pearls Sophie and the Giants ft. MEARSY – DNA

DNA Swedish House Mafia ft. Fridayy – See The Light

See The Light The Chemical Brothers – No Reason

No Reason Tiësto x Tate McRae – 10:35

– 10:35 Tseba – We’ve Got A Good Thing Going

– We’ve Got A Good Thing Going Unglued x Whiney x Lens ft. Doktor – If You Like That

– If You Like That Wet Leg – Too Late Now (Soulwax Remix)

Too Late Now (Soulwax Remix) Whyte Fang – Transport God

– Transport God Wilkinson x Issey Cross – Used to This

F1 23 sortira le 16 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les précommandes sont déjà lancées.