Evil West dévoile une grosse vidéo de gameplay malgré son report

Le mois de septembre étant bien trop chargé, on accueille finalement avec un soupir de soulagement certains reports, avec des jeux qui auraient été cannibalisés par d’autres sorties si le calendrier n’avait pas bouger. Evil West devait initialement nous arriver d’ici quelques jours, mais a préféré prendre un peu de temps pour nous donner rendez-vous en novembre. Histoire de nous montrer que malgré ce retard, tout va bien, on a aujourd’hui droit à une longue vidéo de gameplay pour le jeu.

Des démons dans tous les sens

Cette grosse séquence de gameplay, qui se passe certainement au début du jeu, nous permet donc de découvrir plusieurs facettes du jeu, avec un peu de cinématiques et beaucoup d’action, dans des lieux assez originaux qui ne vont pas rester intacts bien longtemps.

On y voit notre cow-boy étriper quelques monstres, notamment grâce à son gantelet multifonction, qui sera définitivement sa meilleure arme. Un combat de boss est visible à la fin afin de nous présenter un adversaire un peu plus coriace, obligeant à rester prudent et à attendre pour trouver le bon moment pour infliger le plus de dégâts possible.

Evil West sera disponible dès le 22 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.