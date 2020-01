Prenez un bon bol dans frais cette semaine avec Farming Simulator 19, votre jeu gratuit de la semaine de l’Epic Games Store. Alors que la semaine dernière vous demandait de vous bouger les neurones dans The Bridge, cette semaine sera placé sous le signe de la campagne et de la bonne odeur du pré.

Farming Simulator 19

Développé par Giants Software GmbH et édité par Focus Home Interactive, Farming Simulator 19 vous met dans la peau d’un fermier contemporain qui doit développer sa ferme dans différents environnements américains et européens. Si vous devrez effectuer tout un tas de tâches liés à l’agriculture, l’élevage n’est pas en reste et vous devez veillez à la bonne forme et au bon soin de vos animaux. Vous disposerez également d’un large panel de véhicules contrôlables de grandes marques reconnues avec plus de 300 véhicules présents en jeu. Et comme le bonheur est dans le pré, vous pourrez également partager vos aventures en multijoueur ainsi qu’en téléchargeant des mods disponibles gratuitement pour la communauté.

Pour rappel, afin de récupérer les jeux il vous suffit de vous connecter au launcher d’Epic Games (ou son site internet) et d’ajouter les jeux cités dans votre panier afin de les ajouter à votre bibliothèque. Les jeux sont liés à votre compte et sont accessibles sans limite de temps.