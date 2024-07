Trois nouveaux modes de jeu pour personnaliser votre expérience

Après un lancement largement réussi en janvier dernier, Enshrouded prévoit de s’affiner au fil de l’année avec de nombreuses mises à jour. Deux d’envergure ont été déjà déployées, mais si vous souhaitez un aperçu plus complet de tout ce qui va arriver, n’hésitez pas à consulter la feuille de route partagée par les développeurs il y a quelques mois.

Aujourd’hui, le titre accueille sa version 0.7.3.0. Elle ajoute notamment des modes de difficulté pour s’adapter à tout type de joueur :

• Default : Cette difficulté est le mode de base du jeu, recommandé pour les débutants.

• Relaxed : Ce mode réduit le nombre d’ennemis et offre plus de ressources et de butin. C’est le mode idéal pour les joueurs férus de construction.

• Hard : Augmente le nombre d’ennemis et les rend plus agressifs pour offrir une expérience de combat plus difficile.

• Survival : Pour ceux qui poussent le défi à l’extrême avec des mécanismes de survie supplémentaires en plus d’ennemis toujours plus agressifs.

Il s’agit là de configurations conçues par les développeurs, toutefois il est possible de créer sa propre difficulté en modifiant les paramètres à la carte (dégâts des ennemis, santé des boss, durée des buffs, durée de survie dans le Voile…). De nouveaux éléments de cosmétiques ont aussi été ajoutés pour personnaliser davantage votre avatar( couleurs des yeux, tons de peau), ainsi que pour décorer votre base. Vous pourrez par exemple exposer vos armures et vos armes sur des mannequins et des étagères.

En matière de gameplay, la dernière mise à jour apporte des améliorations aux mécanismes de combat, notamment les parades et le blocage. Par ailleurs, une réflexion est en cours pour rééquilibrer les classes de mêlée et de mage. Elle introduit également des modifications de l’interface avec des menus de crafting, des images de prévisualisation, de la carte et de certains points d’intérêt. Enfin, pour les utilisateurs de carte graphique AMD, la technologie FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) est enfin déployée.

Pour avoir le détail de cette troisième à jour, nous vous renvoyons vers le Patch Note complet sur la page Steam du jeu.