Eneba va lancer une boutique de produits gamings entre usagers

On connait surtout la plateforme Eneba pour vendre du contenu dématérialisé sur les jeux, avec une offre sur les jeux PC et consoles. L’entreprise est aujourd’hui amenée à se diversifier avec le lancement d’une boutique de produits gamings, qui a la particularité de reposer sur du commerce entre usagers afin de donner une seconde vie aux équipements et aux jeux. La plateforme Eneba C2C nous présente tout cela avec les premiers détails concernant cette boutique spéciale, qui permet de trouver des jeux et des accessoires d’occasion à prix réduit.

Une plateforme sécurisée de vente entre particuliers

Il existe de nombreuses plateformes de ventes entre particuliers, mais très peu se concentrent exclusivement sur le matériel gaming et sur les jeux vidéo. Eneba C2C permet donc à des usagers partageant la même passion d’interagir entre eux et de procéder à une vente entre eux via une plateforme entièrement sécurisée, qui permet de vendre et d’acheter des consoles d’occasion, des PC, des composants, des accessoires et des jeux consoles.

Pour cela, le processus est simple. Le vendeur doit simplement prendre une photo valable de l’article qu’il souhaite vendre, puis en faire une description avant de télécharger le tout sur la plateforme Eneba. Tout le reste, c’est Eneba qui s’en occupe, et le vendeur n’a pas besoin d’entrer en contact avec l’acheteur. Ce qui veut dire que le site organise toute la publicité des produits vendus et la préparation de l’expédition. Evidemment, le paiement est aussi sécurisé par la plateforme avec un système qui empêche les fraudes des deux côtés, aussi bien chez l’acheteur que chez le vendeur.

C’est Eneba qui va valider toutes les transactions, puis envoyer les informations nécessaires au vendeur pour qu’il puisse imprimer une étiquette et préparer le colis pour l’envoi. Il a alors 5 jours pour envoyer le colis. L’acheteur a quant à lui 48 heures pour effectuer une réclamation après la réception du colis si jamais il y a un problème, et devra auparavant valider la transaction. Histoire d’éviter les mauvais vendeurs malgré la sécurisation des transactions, un système de réputation permettra d’identifier les vendeurs prenant soin de respecter toutes les mesures en règle, en temps et en heure. Eneba s’engage à régler tout litige.

Même si ce sont les vendeurs qui expédient le colis, ceux-ci ne payent aucun frais. Les frais d’envoi sont compris dans le paiement de l’acheteur. Le paiement peut alors s’effectuer par Paypal. Un bonus de 5 euros sera ajouté au Eneba Wallet si vous effectuez une vente au-delà de 10 euros. Il est aussi possible d’inviter un ami, comme une sorte de parrainage. Si cet ami fait une vente dépassant les 20 euros, 10 euros vous seront offerts. Cette somme offerte par le site ne pourra en revanche pas être retirée, mais pourra être utilisée sur la plateforme, aussi bien pour du physique que pour du dématérialisé.

Un succès dans d’autres pays

La plateforme a déjà été testée en Lituanie et en Espagne, avec un succès dont se félicite le co-fondateur d’Eneba, Žygimantas Mikšta :

« Notre succès en Espagne et en Lituanie a prouvé que ce service a le potentiel d’avoir un impact sur les consommateurs et de les conduire vers un comportement plus responsable et durable. En seulement deux mois depuis le lancement du service C2C, les utilisateurs en Lituanie ont échangé des articles d’occasion pour plus de 100 000 €. Les résultats en Espagne ont été deux fois meilleurs après le lancement initial. L’introduction des services C2C en France, l’un des plus grands marchés d’Europe, augmenterait considérablement ces chiffres et propulserait le mouvement européen vers une économie circulaire ».

Une économie circulaire qui favorise le recyclage et empêche la production de plus de déchets électroniques, notamment dans le cas des accessoires et des consoles. Eneba C2C est donc disponible dès maintenant, via le site web ou via une application mobile disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android, qui permet d’acheter et de vendre via son smartphone, et qui est toute aussi sécurisée.