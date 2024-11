En Chine, le Nintendo eShop de la Switch fermera dès l’année 2026

Une courte histoire dans ce pays

C’est en 2026, et plus précisément le 31 mars 2026 que l’eShop de la Nintendo Switch sera fermé en Chine. Dès cette date, il sera impossible pour la communauté chinoise d’acheter un nouveau jeu et à partir du 15 mai de la même année, même les téléchargements seront coupés, comme nous l’apprend le site VGC.

Une décision surprenante qu’il faut remettre en contexte avec la situation particulière de Nintendo sur le territoire. En Chine, la Switch n’a vu le jour qu’en 2020, trois ans après sa sortie mondiale. Elle a été distribuée dans ce pays avec l’aide de Tencent. On ignore si cet accord est aujourd’hui remis en cause ou si Nintendo se prépare simplement à sortir sa nouvelle console de manière plus autonome dans cette partie du monde.

C’est en tout cas une très courte durée de vie pour la machine, si bien que jusqu’à cette date, Nintendo offrira 4 jeux au choix parmi une sélection (comme Mario Kart 8 Deluxe ou Super Mario Party) à tous les utilisateurs qui lieront leur compte Nintendo à leur compte WeChat. On attend maintenant de savoir s’ils pourront retrouver ces mêmes jeux sur la prochaine console de Nintendo, qui devrait être disponible (et rétrocompatible) en 2026, du moins dans le reste du monde.