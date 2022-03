Le monde d’Elex II est hostile et impitoyable, surtout durant les premières heures de jeu. Pour faire face à tous les dangers, il faudra s’armer avec un arsenal plus que solide si on ne veut pas se faire charcuter par le premier venu. De fait, des armes et équipements légendaires sont éparpillés aux quatre coins de la carte. Parmi ces outils, nous allons voir ensemble dans cette section les lunettes perspective qui sont très pratiques pour trouver des objets plus facilement.

Où est l’emplacement des lunettes perspective ?

On trouve cette paire de lunettes aux pieds d’un bâtiment en ruine se trouvant à droite du premier lieu de spawn sur votre carte. Elle est trouvable sur un tonneau en bois à côté d’un coffre de niveau intermédiaire. Et si vous cherchez un journal audio, il se trouve qu’il y en a un juste derrière le mur.

Ces lunettes permettent de trouver plus facilement les objets en les mettant en surbrillance. Vous pouvez ainsi les voir à travers les murs, avec en contrepartie une baisse conséquente de vos statistiques défensives.

