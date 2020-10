Dans Genshin Impact, vous avez différents types de minerais. Du cristal, du minerai de fer ou de fer blanc et bien d’autres gisements. Parmi ces derniers, on y retrouve le Cœur de Lapis et sa couleur orangée. Si vous en cherchez, on vous propose de connaître les meilleurs emplacements pour farmer. Après tout, c’est un matériaux d’amélioration pour Chongyyun ou encore Keqing.

Meilleur emplacement pour du Cœur de Lapis

Tout comme le Jade Noctiluque, le Cœur de Lapis est un minerai qui se trouve uniquement dans la région de Liyue. Et tout comme le Jade, il est d’une couleur difficile à manquer. Si le premier est bleu, le Cœur de Lapis est orange vif. Difficile donc de le manquer lorsque vous passez à côté.

Il y en a à différents endroits. Mais indéniablement, le meilleur spot pour farmer le Cœur de Lapis se situe au Mont Hulao. Partez du point de téléportation et cherchez dans toute la zone. Tout en haut, vous remarquerez qu’il y a des groupes de deux, trois, voire quatre gisement côte à côte ! C’est donc l’endroit idéal.

Mais aussi…

On peut aussi en trouver un peu partout. Néanmoins, un second spot assez convaincant se situe à l’Ouest de la Pente Cuijue (ou à l’Est du point de téléportation en hauteur, comme vous préférez). Certes, les gisements sont moins nombreux, mais en remontant direction Nord Est, comme sur la capture d’écran, il y a moyen de récolter une petit vingtaine de minerais.

Voilà, vous savez tout, ou presque. Si vous cherchez d’autres matériaux, consultez donc notre guide des ressources. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord ou revenir sur notre guide complet de Genshin Impact.