Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver en début d’aventure, on note les Cendres de sorcier noble, qui se situent dans l’un des tout premiers donjons annexes du jeu.

Où trouver les Cendres de nobles errants ?

Emplacement : Catacombes orageuses

Ce donjon se situe tout près de l’endroit où débute l’aventure, entre le premier site de grâce à l’Eglise d’Elleh. L’entrée se trouve dans une petite grotte à droite de la première image ci-dessous. Une fois dans le donjon, activez le site de grâce et commencez l’exploration.

Une fois à l’entrée, continuez tout droit et prenez le premier virage à droite. À la grande porte fermée, bifurquez à gauche et restez sur le chemin. Vous aurez alors affaire à des tours cracheuses de feu. Bifurquez au premier virage à droite dès que possible et prenez les escaliers. Une fois en hauteur, longez le côté gauche de l’esplanade afin de pouvoir atterrir sur une plateforme en contrebas. Progressez sur celle-ci et activez le levier pour pouvoir continuer au boss du donjon.

Retournez sur vos pas pour voir la grande porte croisée auparavant désormais ouverte. Il ne vous reste plus qu’à vous débarrasser du boss pour obtenir les Cendres du sorcier noble. Il est également possible de récolter les cendres de nobles errants dans ce donjon. Vous pouvez retrouver le guide associé à ce lien.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.