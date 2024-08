Pour le patron d’Embracer, la volatilité du secteur des PC et consoles est la vraie « méchante »

Qui vivra verra

Embracer Group a commencé son activité sous le nom de Game Outlet Europe avant de racheter la marque THQ en 2014 pour devenir THQ Nordic puis Embracer. De nombreux rachats plus tard, patatras. L’entreprise, qui se voyait déjà concurrencer les plus grands groupes mondiaux, se heurte à la réalité du marché, il est vrai bien impactée par des projections post-COVID trop ambitieuses pour ne pas dire irréalistes. Les investisseurs sont là, mais Lars Wingefors et son équipe de direction misent sur le mauvais cheval. Alors que l’entreprise poursuit sa croissance en pensant obtenir près de deux milliards de dollars du fonds souverain saoudien Savvy Group, l’accord tombe à l’eau.

La réaction du marché est alors immédiate, le cours de l’action chutant presque instantanément de 40 %. Et puisqu’il faut regagner la confiance des actionnaires, Embracer tranche dans le vif en supprimant plus de mille emplois à travers ses différentes structures. L’hémorragie dure des mois, le tout sous couvert de réduction des coûts, de gain d’agilité, et on en passe et des meilleures. Après avoir racheté des dizaines d’entités, qu’il s’agisse de studios ou d’éditeurs, Embracer ne peut plus gérer.

On avance rapidement pour se retrouver en mars 2024, avec l’annonce de la séparation d’avec Saber Interactive, qui a littéralement racheté son indépendance tandis que Gearbox se trouve un nouveau foyer chez Take-Two. En avril, le groupe annonce qu’il va se scinder en trois entités : Asmodee, Coffee Stain & Friends, et Middle-Earth Enterprise & Friends. Une stratégie qui vise autant à diversifier plus sereinement l’activité qu’à faire disparaître un nom devenu gênant. Enfin, dernier fait d’armes en date, la fermeture pure et simple de Pieces Interactive, studio derrière lequel on retrouve le récent Alone in the Dark. Ce studio est la 45e victime de la gigantesque restructuration d’Embracer Group.

La vraie méchante, c’est ELLE !

Comme tout le monde ou presque, Embracer Group a récemment dévoilé ses résultats financiers, et autant dire que la situation est loin d’être optimale. Questionné par ses investisseurs durant une session de questions-réponses, Lars Wingefors a déclaré que si le groupe ne dévoilait plus de prévisions précises, c’était en raison de l’irrégularité du secteur des PC et des consoles. C’est donc sans pouvoir se projeter que le groupe a entériné le report de Kingdom Come: Deliverance 2, désormais attendu pour février 2025. Le PDG du groupe, visé par de nombreuses critiques visant sa gestion des actifs, a reconnu que l’activité, en baisse de 34 % au premier trimestre fiscal d’une année sur l’autre, ralentissait à cause de la trop grande volatilité du marché classique des jeux vidéo, là où Asmodee parvient à un meilleur équilibre grâce aux jeux de société. Il en remet une couche un peu plus loin, indiquant que cette « volatilité » était la vraie « méchante ».

Le secteur des PC et des consoles est le « méchant » car il est un peu volatil. Mais je suis très confiant et enthousiaste quant aux perspectives d’avenir de ce secteur également, surtout maintenant après la restructuration.

Toutefois, la comparaison des trimestres d’une année sur l’autre est un peu tronquée car il y avait Dead Island 2, et que les recettes des contenus supplémentaires pour le jeu, ainsi que pour Remnant II et Deep Rock Galactic, étaient à la hauteur des attentes. Pour rassurer tout le monde, le PDG a déclaré que le pipeline de titres à venir « semble » solide, et que les recettes devraient suivre. Reste à savoir si cela suffira.

Source : Game Developer