Elypse : Le jeu d’action et de plateformes est de retour avec un nouveau trailer

Si vous avez suivi notre AG French Direct de l’année dernière ou si vous avez regardé la récente édition de Games Made in France, Elypse ne vous est peut-être pas totalement inconnu. Le jeu français se montre de plus en plus ambitieux à chacune de ses apparitions et a eu droit hier à une exposition internationale avec la diffusion d’un nouveau trailer de gameplay lors d’un événement organisé par son éditeur, PID Games.

Le metroidvania sortira l’année prochaine

Le jeu mélangeant action et plateforme avec une formule metroidvania s’est présenté avec un nouveau trailer qui laisse un peu mieux entrevoir tout ce qu’il aura à nous proposer. On incarnera ici un personnage sacrifié par son peuple afin que ce dernier se protège de l’Abysse. Nyx, un petit être mystérieux, va guider ce protagoniste à travers les ténèbres pour lui éviter le triste destin qui lui est réservé.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Elypse, on vous redirige vers notre présentation à l’AG French Direct, où Maxime Chaize et Victor Mauduy de Hot Chili Games étaient présents pour nous en dire plus sur le jeu.

Toujours pas de date de sortie pour Elypse, qui arrivera dans le courant de l’année 2023. En revanche, on en sait plus sur ses plateformes puisqu’il est prévu sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5 et Nintendo Switch.