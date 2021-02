Eldest Souls sortira aussi sur ancienne et nouvelle génération de consoles de salon

Prévu tout d’abord sur Switch et PC, le studio de développement Fallen Flag Studios vient de dévoiler que Eldest Souls sortira également sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S.

Les dieux n’ont qu’à bien se tenir

Pour ceux ou celles qui seraient passés à côté de ce jeu, Eldest Souls est un action-RPG et plus particulièrement un boss rush dans lequel le joueur incarne un héros qui se fraye un chemin à travers la citadelle afin de tout simplement décimer les dieux qui y ont été enfermés. Prévu dans un premier temps pour la fin d’année 2020, il faudra attendre encore un peu pour mettre la main dessus.

En effet, la date de sortie du titre est désormais fixée pour le deuxième trimestre 2020, sans plus de précisions pour le moment. Il a toutefois été possible de jouer à ce dernier notamment pendant le dernier Steam Summer Festival où une démo du jeu était disponible sur la page Steam du titre.