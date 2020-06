Eldest Souls nous montre du gameplay dans cette nouvelle vidéo

Présenté début 2019, Eldest Souls fait partie de ces projets indépendants prometteurs mais malheureusement assez discrets. Prévu sur PC et Nintendo Switch, le bougre a profité du Guerrilla Collective pour donner quelques nouvelles et présenter une nouvelle bande-annonce.

Un trailer de gameplay pour Eldest Souls

Il s’agit ni plus ni moins d’une bande-annonce de gameplay, qui nous permet d’apercevoir pendant une petite minute les différentes mécaniques du titre. Développé par Fallen Flag Studio et chapeauté par United Label pour l’édition, Eldest Souls est un boss-rush (enchaînement de boss à la Furi) présenté comme difficile.

Bien sûr, c’est sa direction artistique en pixel-art qui attire l’œil dans un premier temps. Le gameplay semble également assez dynamique et l’on aura un système de talents et de capacités pour venir à bout des boss. Rendez-vous cet été pour sa sortie sur Steam et l’eShop.