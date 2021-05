Elden Ring : Kadokawa, société mère de From Software, prévient que le jeu pourrait arriver encore plus tard que prévu

C’est décidément les montagnes russes autour d’Elden Ring en ce moment. Alors que l’on pensait qu’un leak nous rapprochait d’une apparition officielle du jeu, le titre de From Software s’est à nouveau muré dans le silence. Un nouveau rapport laissait cependant entendre que le titre était prévu pour arriver avant la fin de l’année fiscale en cours, donc avant fin mars 2022, mais rien n’est acquis selon Kadokawa, société mère du studio.

Une sortie pour cette année fiscale en question

Dans son dernier bilan financier, l’entreprise déclare en effet qu’un report du jeu n’est pas à exclure, et qu’une sortie dans les prochains mois n’est pas encore certaine. Kadokawa s’attend à une baisse de profit durant cette année fiscale, de 15% dans sa section jeu vidéo, ce qui pourrait être causé par un tel report.

N’allez pas conclure pour autant que Elden Ring n’arrivera pas avant fin mars 2022. Il s’agit d’une prévision de la part de Kadokawa, qui a indiqué que la pandémie provoque le délai de nombreux jeux, et que le climat est aujourd’hui très incertain concernant les sorties de gros titres. Si la société souhaite sortir le jeu le plus tôt possible, et même durant cette année fiscale, rien n’est donc fixé pour le moment.

Une chose est certaine, Kadokawa comme les joueurs souhaitent que le jeu arrive bien dans les prochains mois, mais il faudra probablement s’attendre à patienter encore un peu plus.