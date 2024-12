EA Sports FC 25 : Tout savoir sur les Points de départ réels, notre interview exclusive

Promis lors de la présentation des modes carrière puis attendus pour une mise à jour ultérieure, les Points de départ réels sont une nouvelle composante du jeu de football d’Electronic Arts, pensée pour rendre lesdits modes plus authentiques. Si les mises à jour du titre ont pris un peu de temps, cette mécanique fait partie des nouveautés de cet hiver On a ainsi eu l’occasion de poser quelques questions à Andreas Wilsdorf (Line Produce) et Pete O’Donnell (Game Design Director) pour en savoir un peu plus sur cette fonctionnalité. Nous n’avons pu aborder que cette nouvelle fonctionnalité. Voici notre échange.

Un besoin d’authenticité

Pour nos lecteurs et lectrices qui découvrent la fonctionnalité, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’origine des Points de départ réels (Live Start Point) ? Comment est venue l’idée ?

Avec FC dans son ensemble et le mode carrière, nous tenons à refléter l’excitation du football réel, en cherchant toujours des moyens de rapprocher nos joueurs du monde du jeu. L’idée de permettre aux joueurs de commencer leurs propre mode carrière de manager ou de joueur à partir de chaque journée de championnat, nous a semblé être quelque chose que notre communauté apprécierait vraiment. Pouvoir plonger dans des situations du monde réel – comme la situation actuelle à Manchester United avec l’arrivée d’Amorim, ou au PSG pour tenter de sortir des phases de groupes de la Ligue des Champions – offre tellement d’opportunités pour un gameplay captivant.

Dans la pratique, lors de chaque semaine de match de la saison, nous disposons d’un ensemble de données couvrant les résultats précédents des équipes, leur position au classement, leur effectif actuel, les blessures, les suspensions, etc. Le joueur peut choisir une équipe et sélectionner l’une des journées déjà jouées comme point de départ de sa sauvegarde. Veut-il continuer à partir des résultats de la semaine dernière ou peut-être commencer à partir de la journée 3, après la fermeture du mercato ? C’est entièrement au joueur de décider !

Nous avons les championnats suivant supportant le Live Start Points :

Ligue 1 McDonald’s

The Premier League

LALIGA EA SPORTS

Serie A Enilive

Bundesliga

EFL Championship

Liga F

Barclays Women’s Super League

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Arkema Première Ligue

La plupart des compétitions seront mise à jour pou refléter la progression dans le monde réel. Les compétitions concernées incluront la coupe de France, d’Angleterre, d’Italie et d’Allemagne, ainsi que toutes les compétitions de l’UEFA dans leurs formats actuels :

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

UEFA Women’s Champions Leagu e

A quelle fréquence Live Start Points sera mis à jour ?

Nous planifions de mettre à jour Live Start Points pour chaque semaine de la saison. La plupart des semaines, les mises à jour auront lieu le jeudi (bien qu’il puisse y avoir quelques variations autour de cette date, notamment pendant la période des fêtes, en raison des matchs joués à cette période).

Quels ont été vos plus gros défis dans l’implémentation du Live Start Points dans le mode carrière ?

Comme toutes les fonctionnalités s’appuyant sur le monde réel, le principal challenge a été d’obtenir toutes les données le plus rapidement possible, les implémenter dans le jeu, et ensuite les tester avant la date limite de la sortie de Live Start Points.

Pouvez-vous nous dire quels outils ou statistiques avez-vous utilisés dans le développement de Live Start Points ?

Nous utilisons des outils internes pour intégrer les données dans le jeu et disposons d’une équipe interne dont le rôle est de nous fournir ces informations.

Pensez-vous que Live Start Points rendra le mode carrière encore plus réaliste que maintenant ?

Je pense que la possibilité de commencer à n’importe quel moment de la saison offrira de nombreuses opportunités passionnantes pour jouer au mode Carrière de différentes manières. Nous savons que plus nous nous rapprochons de l’utilisation de données réelles pour les joueurs, plus cela rend l’expérience agréable !

Quelles sont les principales différences du Live Start Points dans le mode carrière manager et joueur ?

Nous utilisons le même ensemble de données pour les carrières d’entraîneur et de joueur, la principale différence résidant dans la manière dont vous jouez avec ces données. En mode Carrière, vous pourriez vouloir incarner un joueur qui vient d’être transféré dans un club, peut-être à l’occasion d’un des Live Start Points pendant le mercato de janvier. Ou encore créer un joueur et jouer comme milieu défensif à Man City pour remplacer Rodri, blessé ? Il s’agira peut-être de prendre la relève d’un entraîneur limogé ou simplement d’essayer de faire gagner votre équipe favorite dans son championnat. Les différences résident dans la manière dont nos joueurs utilisent les Live Start Points pour créer leurs propres histoires, que ce soit en mode Carrière joueur ou manager.

A propos du mode carrière, avez-vous des features innovatives que vous voudriez explorer dans le futur ?

Nous observons toujours le monde du football pour réfléchir à la manière de créer des expériences de jeu intéressantes, mais malheureusement, nous n’avons rien à partager à ce stade.

Chez ActuGaming, on aime terminer nos interviews avec cette question : avez-vous une anecdote amusante ou quelque chose à nous raconter à propos de cette fonctionnalité ? Ou peut-être à propos de votre expérience sur votre travail sur EA Sports FC 25 ?

Ce qui est amusant en travaillant sur FC en tant que franchise, c’est que nous sommes tous de grands fans de football. Bien sûr, chacun a son club préféré, mais nous suivons également le football en général. Pendant le développement des Live Start Point, notre suivi de plusieurs ligues est devenu encore plus intense. Nous observions constamment quelles histoires se développaient dans le monde du football et ce qui pourrait être amusant pour les joueurs à essayer, même peu de temps avant la sortie.

Si l’on regarde le monde réel, avec des performances comme la série de victoires de la Fiorentina, la surprise de Nottingham Forest, ou Francfort deuxième en Bundesliga, cela nous a tellement enthousiasmés que nous sommes devenus, en quelque sorte, fans de toutes les ligues. Nous encouragions ces histoires de succès et échangions constamment des statistiques et des moments forts des différentes ligues entre nous. Ce qui était inattendu, c’est que certaines de ces histoires qui se déroulaient dans le monde réel l’étaient également pour nous. Cela a rendu le développement particulièrement excitant, car nous étions impatients de voir quelles histoires nos joueurs pourraient vivre lorsque les Live Start Point seraient lancés !

On remercie Andreas Wilsdorf (Line Produce) et Pete O’Donnell (Game Design Director) pour leur temps et pour leurs réponses. EA Sports FC 25 et les