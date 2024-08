EA Sports FC 25 : Présentation du mode carrière et Blaise Matuidi et Laura Georges en Héros

Les cartes Héros toujours là

C’était une nouveauté relativement récente pour la franchise d’Electronic Arts : lancées sous l’impulsion d’une collaboration avec Marvel, les cartes Héros seront bien de retour dans cet EA Sports FC 25. Au programme, 13 cartes qui vont reprendre des légendes de ce sport, et qui auront droit à carte une stylisée façon super-héros. Parmi eux, on y retrouve deux français, Blaise Matuidi et Laura Georges. EA en profite pour lâcher un trailer inédit sur le sujet et force est d’admettre que celui-ci claque.

Voici la liste des cartes Héros à venir :

Blaise Matuidi

Celia Šašić

Eden Hazard

Fara Williams

Guti

Jaap Stam

Jamie Carragher

Laura Georges

Maicon

Marek Hamšík

Mohammed Noor

Tim Howard

Zé Roberto

Un mode carrière qui se bonifie

Juste un peu avant, Electronic Arts est aussi revenu sur son classique mode carrière. Si dans les grandes lignes celui-ci ne bouge pas et ne va pas connaître de refonte majeure cette année, plusieurs ajouts seront tout de même faits pour le rendre plus complet plus immersif. Ce sont notamment les jeunes talents qui sont mis sur le devant de la scène, avec Youth Academy qui a été améliorée, avec davantage de joueurs et joueuses disponibles, la possibilité de les améliorer via le nouveau mode Rush et bien d’autres choses.

Les paramètres seront aussi bonifiés, avec plus de profondeur sur les transferts, différents chemins à suivre pour nos joueurs et davantage de personnalisation. Le football féminin sera aussi plus présent et bien d’autres joyeusetés. La plupart de ces améliorations sont survolées dans cette autre bande-annonce.

Et un mode Ultime Team toujours là

Avec la période chargée (et sous la chaleur), on en profite pour inclure une dernière bande-annonce, dévoilée cette fois-ci début de semaine dernière (mais que voulez-vous, nous avions si hâte de vous parler de ce mode ultra-chargée en microtransactions). Ultimate Team sera toujours au centre de la stratégie de l’éditeur et profitera logiquement de toutes les améliorations de cet épisode, du FC IQ au mode Rush mais aussi l’ajout d’une nouvelle monnaie. Voici les grandes lignes partagées par le communiqué:

Rush dans Ultimate Team

Rush sera intégré à Ultimate Team, vous permettant de gagner des Rush Points.

Il y aura des événements Rush au sein de Football Ultimate Team.

Former une équipe sera une expérience collaborative, où chaque utilisateur fera appel à un footballeur de son club pour jouer.

Nous pouvons gagner des Rush Points de différentes manières.

Nous aurons des objectifs Rush hebdomadaires.

FC IQ

Il y aura des préréglages avec des tactiques du monde réel.

Les rôles guideront la manière dont les joueurs se comportent sur le terrain.

Il y aura 31 rôles initiaux, avec des rôles alternatifs introduits tout au long de l’année.

La familiarité avec le rôle vous permettra d’exercer davantage les capacités. Il y aura 3 niveaux : Base, Role+ et Role++.

Les tactiques peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs à l’aide de code.

Certains postes ont été supprimés, modifiant ainsi certaines formations.

Communautés

Il y aura un système pour stocker les joueurs réguliers non transférables.

Il sera possible de stocker jusqu’à 100 éléments joueurs doublons.

Dans Rivals, les récompenses seront basées sur les points que nous obtiendrons durant la semaine. Victoire = 3 points. Match nul = 1 point.

Dans les divisions supérieures, des relégations peuvent avoir lieu.

Le matchmaking des matchs amicaux ne prendra pas en compte les rankings.

Les contrats ont été supprimés, tant pour les joueurs que pour les managers.

Autres

Un nouveau stade a été créé avec une atmosphère de match améliorée.

Il y aura de nouvelles séquences de diffusion pour mettre en valeur le meilleur footballeur, ainsi que la formation des équipes et les décisions tactiques.

Les éléments “évolution” peuvent être personnalisés.

Vous pouvez ajouter des éléments visuels et des animations à l’élément.

Sur FC 25, il y aura plus de flexibilité dans les exigences d’évolution.

EA Sports FC 25 est attendu pour le 27 septembre sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox Series et One ainsi que sur Nintendo Switch.