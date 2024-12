EA Sports FC 25 : L’événement Ultimate Succession vient de commencer

Ultimate Succession !

Tous les pays, tous les clubs ont des joueurs et des joueurs qui ont conquis le cœur de milliers de personnes, mais l’histoire retiendra surtout certains et certaines qui auront atteint les sommets. Et EA Sports FC 25, via l’événement Ultimate Succession, rend également hommage à ces clubs et nations dans lesquelles les jeunes ont pris le relais après que les anciens aient raccroché les crampons.

Ronaldinho (94)

Maldini (93)

Baresi (92)

Messi (92)

Del Piero (91)

Marquinhos (90)

Kaka (90)

Lahm (90)

Lamine Yamal (89)

Bacha (89)

Kobel (89)

Gerrard (89)

Pichon (89)

Marcus Thuram (88)

Tonali (88)

Kimmich (88)

Le Sommer (88)

Rui Costa (88)

Scott (87)

Schlotterbeck (87)

Dempsey (87)

Bompastor (87)

Palinha (87)

William Carvalho (86)

Yoshida (86)

Jorginho (86)

Akanji (86)

Lodeiro (85)

Endo (85)

Burki (85)

Gunter (85)

Makengo (85)

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.