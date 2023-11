Avec une récompense dans le mode Ultimate Team

EA Sports FC 24 aura donc bien droit à sa mise à jour Euro 2024 l’été prochain, et cette update sera gratuite sur toutes les plateformes. On ne sait pas encore véritablement ce qu’il y aura au programme en dehors des sélections officielles de chaque pays, mais pour fêter cette annonce, EA veut récompenser les premiers acheteurs du jeu en leur offrant un joueur exclusif dans le mode Ultimate Team. De quoi pousser un peu plus le public à se tourner vers l’offre du Black Friday pour le titre.

C’est Ousmane Dembelé qui représente la France, et qui sera proposé aux côtés de Jack Grealish, Alvaro Morata, Florian Wirtz, Virgil Van Djik et Federico Chiesa. Pour en profiter, il faudra simplement avoir joué du 18 décembre au 16 janvier prochain.

EA Sports FC 24 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.