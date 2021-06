E3 2021 : Que peut-on espérer de la conférence Xbox/Bethesda ?

Dans un peu plus de 48 heures se tiendra la conférence Xbox – Bethesda. Une présentation qui réunira deux grands acteurs de l’industrie pour cet E3 2021 et forcément, les attentes sont relativement élevées. Si l’on aura certainement quelques absents comme Fable, The Elder Scrolls VI ou encore State of Decay 3, on peut espérer quelques surprises.

On pense bien sûr à la présence quasi certaine de Starfield côté Bethesda et celle de Halo Infinite pour Xbox. D’autres jeux sont attendus et l’on vous partage nos attentes dans cette vidéo. Rendez-vous ensuite dimanche 13 juin à 21 heures pour suivre la conférence avec nous sur le site.