Durée de vie Star Wars Squadrons : Combien de temps pour l’histoire ?

Le jour est enfin arrivé pour les pilotes en herbe de toute la galaxie, Star Wars Squadrons est disponible dès aujourd’hui sur consoles et PC. Et même si le jeu est avant tout très porté sur son multijoueur, il intègre aussi un mode scénarisé jouable en solo pour nous apprendre les bases du gameplay. Qu’en est-il de la durée de vie de ce mode histoire ?

Quelle est la durée de vie de Star Wars Squadrons ?

Bien entendu, ici nous nous parlerons que de la campagne scénarisée offerte pour le titre, et pas des autres modes, qui ont potentiellement une durée de vie illimitée par leur aspect multi, même si aucun nouveau contenu n’est à prévoir sur le jeu. Mais alors combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ?

Après avoir fini le jeu, nous vous donnons quelques indications avec des précisions plus bas sur la durée de vie de Star Wars Squadrons :

Histoire principale : 6 à 8 heures

Finir le mode à 100% : Plus de 15 heures

Même si le solo est une ligne droite, avec aucun contenu annexe, certains joueurs peuvent s’amuser à décrocher toutes les plus médailles de chaque mission, et les terminer dans le niveau de difficulté le plus élevé. Notez aussi que si vous vous lancez directement dans un mode de difficulté élevé, il vous faudra environ une dizaine d’heures pour voir le bout de l’histoire.

On ne comptera pas ici le temps estimé pour débloquer tous les objets de la boutique, puisque cela dépend de votre niveau en multijoueur et de la fréquence à laquelle vous accomplirez les défis périodiques du du jeu.