Durée de vie Fairy Tail : Combien de temps pour l’histoire ?

Attendu depuis des mois par la communauté fan des aventures de Natsu et les autres, le RPG Fairy Tail débarque enfin sur PC et consoles ce 30 juillet. Le titre de Gust propose ainsi de revivre plusieurs arcs bien connus du manga de Hiro Mashima, même s’il ne reprend pas l’histoire depuis le début. Et puisque le titre lorgne du côté du genre RPG, avec des combats au tour par tour et de nombreuses quêtes annexes, quelle est la durée de vie de ce Fairy Tail ?

Quelle est la durée de vie de Fairy Tail ?

Comme tout RPG qui se respecte, Fairy Tail étale son histoire durant plusieurs dizaines d’heures, notamment parce qu’il adapte plusieurs arcs narratifs du manga, sans compter tous les à-côtés. Alors, combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ? Combien de temps pour tout explorer et combien faut-il d’heures pour terminer le jeu à 100% ?

Après avoir fini le jeu, nous vous donnons quelques indications avec des précisions plus bas sur la durée de vie de Fairy Tail :

Histoire principale : 20 à 25 heures

Histoire + quêtes annexes : 30 à 40 heures

Finir le jeu à 100% : 50 heures et plus

Vous l’aurez compris, la quête principale de ce Fairy Tail n’est pas forcément très longue, puisque le jeu n’adapte pas le dernier arc de la série, en plus de faire l’impasse sur plusieurs combats ou événements dans les arcs représentés. Cependant, la reconstruction de la guilde et les différentes requêtes annexes viendront gonfler cette durée de vie, avec des dizaines de missions allant du rang D à S. Notez que cela comprend une partie jouée en mode Normal, même si le niveau de difficulté peut être changé à tout moment.

Il faut également rajouter à cela les coffres à chercher dans les différentes zones, les requêtes des habitants, les duels entre membres de la guilde, les quêtes personnelles pour chaque personnage et les challenges les plus corsés disponibles dans le end-game, qui donnent quelques heures de jeu supplémentaires pour espérer compléter le jeu à 100%.

Fairy Tail sort le 30 juillet sur PC, PlayStation 4 et Switch.