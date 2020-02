Véritable outil de création pour les joueurs, Dreams semble être le point d’entrée parfait pour les créateurs en herbe. Proposé sur PlayStation 4 dans un peu moins d’une semaine, voilà que le trailer de lancement fait son apparition sur la chaîne Youtube de PlayStation Europe.

Par les joueurs, pour les joueurs

Le studio Media Molecule, bien connu pour sa célèbre franchise Little Big Planet (entre autre), propose aux joueurs de réaliser leurs rêves. Et c’est pour cela que Dreams arrive à point nommé en ce 14 février 2020. Exclusivité PlayStation 4, pour l’instant, le jeu vous permettra d’exprimer votre talent et vos idées artistiques dans des projets sans limite.

Tout ou presque sera possible dans Dreams et ce trailer de moins d’une minute vous expose les différents projets déjà réalisés par l’intermédiaire du titre. On vous laisse apprécier le contenu qui semble diversifier, du mini-jeu de plateforme à la copie presque parfaite des derniers Wipeout, même si il faudra probablement faire attention aux droits d’auteurs.