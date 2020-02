Dreams : Un fan recrée une démo de LittleBigPlanet

Dreams, qui sortira le 14 février prochain sur PlayStation 4, aura déjà pas mal de niveaux créés à son actif, surtout car le soft avait été jadis en accès anticipé. Aujourd’hui, un fan a complètement récrée une licence bien connue de Media Molecule à travers Dreams.

Une petite démo de LittleBigPlanet transpirant la nostalgie

On vous le donne en mille, il s’agit bel et bien de LittleBigPlanet qui a été recrée par un fan du nom de TheTurtleKing514 via le prochain titre de Media Molecule, Dreams. Cependant, il ne s’agit pas du jeu complet mais bien évidemment d’une petite démo.

Cette dernière, nommée au passage LittleBigPlanet A Welcoming Back, permet entre autres de parcourir la fameux pod de sackboy, mais également le tout premier niveau du soft. Et qu’on se le dise, la fidélité est bien présente, et les joueurs nostalgiques devraient très certainement être pressés de tester ce niveau lorsque la production made in Media Molecule sera officiellement disponible.

Le résultat est en tout cas saisissant, et nous vous laissons désormais apprécier la vidéo de cette création de Dreams, bougrement réussie. Pour rappel, le titre de Media Molecule sera disponible officiellement le 14 février prochain sur PlayStation 4, et trois jours avant pour les possesseurs de l’accès anticipé.