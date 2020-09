Drake Hollow débarquera sur PC en octobre

Sorti sur Xbox One le 28 août dernier, le jeu de survie et de construction de base Drake Hollow se fera également une place sur PC. Il débarquera sur Steam et le Microsoft Store dès le 1er octobre !

Mettez vos petits protégés à l’abri

Après avoir développé The Flame in the Flood il y a quelques années, The Molasses Flood revient avec Drake Hollow, un jeu de survie plutôt énigmatique où vous allez devoir protéger à tout prix de petits êtres végétaux, les Dragores, qui vous le rendront bien.

Une fois votre base installé, vous devrez la défendre face aux hordes de monstres, les Féroces, qui feront tout pour la détruire et faire la peau de vos amis. À noter que Drake Hollow propose un mode coopératif en ligne, jouable jusqu’à 4 joueurs !

Disponible depuis un mois sur Xbox One, le titre est annoncé pour le 1er octobre sur PC au prix de 29,99€.