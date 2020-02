Dragon Ball FighterZ : la mise à jour 1.21 est disponible

L’heure de la troisième saison a sonné pour Dragon Ball FighterZ, qui se prépare à accueillir son nouveau personnage en DLC dans quelques heures, à savoir Kefla. Mais avant cela, le titre se dote d’une mise à jour conséquente.

Le jeu s’apprête à changer

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mise à jour 1.21 apporte tout un tas de changements, comme en témoigne la longueur du descriptif du patch. Parmi les plus gros bouleversements du jeu, on notera l’arrivée du système « Z Assist Select », qui permet de sélectionner l’attaque des personnages lorsqu’ils sont invoqués en tant que soutient. Tous les changements peuvent être appris via le mode Dojo, qui donne l’occasion de s’entraîner pour voir ce qui a changé avec cette saison 3.

Au rayon des bonnes nouvelles, on apprend que les personnages en DLC seront accessibles gratuitement durant des périodes limités. Le premier d’entre eux est Broly (la première version du personnage), disponible gratuitement du 28 février au 1er mars. Il est accompagné par Janemba et Cooler, disponibles durant la même période.