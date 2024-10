Dragon Age: The Veilguard passe gold, ce qui veut dire que le jeu ne devrait pas avoir de retard

C’est sur les réseaux sociaux que BioWare a annoncé la bonne nouvelle : Dragon Age: The Veilguard vient tout juste de passer gold. Un terme utilisé pour signifier la fin du développement et le fait que le jeu peut désormais être imprimé sur les blu-ray avant sa commercialisation dans vos boutiques préférées. Autrement dit, cela indique que le jeu sortira bien le 31 octobre prochain et ne devrait donc subir aucun retard, sauf problème exceptionnel.

Dragon Age: The Veilguard has GONE GOLD!

Thank you all for your support as we cross this important milestone. See you in Thedas on Oct. 31! Pre-order now: https://t.co/m9QGhR0odA pic.twitter.com/XQQOopRfXE

— Dragon Age (@dragonage) October 4, 2024