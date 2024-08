Double Dragon Revive : Enfin un vrai retour pour la saga ? Nous avons pu jouer au beat’em up

Une 3D qui pourra diviser

Comme beaucoup de gloires venues du passé, Double Dragon Revive doit à la fois contenter les fans de la série tout en allant chercher un nouveau public. Malgré son style 3D, il ne reniera donc pas son héritage et garde l’essence même de la saga, qui nous demande de parcourir les rues à coups d’uppercut, de batte de baseball et de choppes bien violentes. Le style visuel est d’abord surprenant, surtout de la part d’Arc System Works qui est davantage habitué à un design plus typé animé. On s’y habitue plutôt rapidement même si l’on pourra avoir des réserves sur ce choix artistique, qui a aussi été un choix de game design.

En basculant dans cette autre dimension, le studio veut offrir plus de précision au gameplay, notamment dans la gestion de la profondeur. Il est ici plus facile de voir à quel distance se situe notre personnage par rapport à ses adversaires sur l’axe vertical de l’écran. Le changement rend aussi certains coups moins permissif et nous oblige donc à mieux nous positionner avant de taper. Cela apporte également plus d’importance aux décors.

Dans la démo que nous avons pu essayer, il était par exemple possible de sauter et de s’accrocher à une barre avant de retomber depuis les airs pour effectuer un gros coup. Une mécanique qui aurait été plus brouillons en 2D là où la 3D fait bien ressortir tous les éléments de décor qui se trouvent autour de nous. Jouer avec le décor a toujours été essentiel dans la saga et ce Double Dragon Revive l’a bien compris.

Une mécanique de « parkour », si l’on peut appeler ça comme ça, permet par exemple de glisser au-dessus d’un obstacle pour venir frapper un ennemi, comme sur une table ou une moto garée. De quoi renforcer l’imagerie des films d’arts martiaux qui aiment mettre en scène ce genre de choses. On retrouve aussi la possibilité d’effectuer un double saut en prenant appui sur le mur, ce qui permet d’effectuer une puissante attaque aérienne.

Un épisode qui s’inspire du versus fighting

Dans son ADN, Double Dragon Revive reste un beat’em up pur jus, avec des contrôles simples à prendre en main et relativement classiques. Le studio a cependant voulu ajouter un peu plus de richesse à l’ensemble et c’est pourquoi il s’est directement inspiré des jeux de combat, ce qui tombe sous le sens avec Arc System Works dans l’équation. Vous n’y trouverez pas de combos complexes à apprendre, mais des mécaniques que l’on a davantage l’habitude de voir dans du versus fighting que dans un Double Dragon.

On retrouve par exemple un coup anti-air ou des coups spéciaux impressionnants en plus des attaques classiques à mains nues ou avec les armes. Une mécanique de contre est également présente et demande d’avoir un bon timing pour éviter l’attaque adverse. Reste maintenant à voir les différences entre tous les personnages jouables, sachant que seuls les frangins Billy et Jimmy étaient ici disponibles. Rassurez-vous, il y en aura bien plus, histoire de mieux apprécier le mode coopératif pour l’instant limité à deux joueurs, sachant que ce choix n’est pas encore gravé dans le marbre. Notez de toute façon que le jeu n’oubliera pas les fans et intégrera de nombreux visages bien connus, réinventés pour l’occasion.

En proposant un gameplay un peu plus fourni que les autres propositions du genre, Double Dragon Revive arrive donc à surprendre. La démo présentée nécessitait encore un peu de travail avec des correctifs déjà pensés (comme le ramassage des armes qui était imprécis), mais le feeling global restait satisfaisant, avec une bonne énergie dans chaque coup et des subtilités qui rendent les combats plus intéressants.

Malgré l’apparence du jeu qui pourra peut-être bousculer les fans de la première heure et qui est discutable, Double Dragon Revive est plein de bonnes intentions et mérite sans doute qu’on lui accorde un peu plus de curiosité. En enrichissant le gameplay ainsi que les possibilités à notre disposition, il pourrait peut-être permettre à la saga de revenir sur le devant de la scène, à condition que la proposition ne s’essouffle pas en quelques heures, ce qui est un piège inhérent au genre. Verdict en 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.