Double Dragon va renaître avec le studio Arc System Works dès l’année prochaine

La bagarre recommence

Le magazine japonais révèle peu de choses à propos de ce nouveau jeu Double Dragon, si ce n’est que c’est Arc System Works (Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ) qui est aux commandes. On sait en revanche qu’il proposera des modèles 3D pour les personnages de Jimmy et Billy Lee, Roper, Abobo et les autres, tout en respectant le principe de la série en présentant des séquences d’action via du side-scrolling old school.

Le studio dit s’appuyer sur ses connaissances en matière de jeux de combats pour revitaliser le gameplay de la licence, via des contrôles plus modernes et des options de difficulté conçues pour tout le monde. Aucune image à se mettre sous la dent pour le moment, le titre n’étant pas prévu avant 2025. On sait en revanche qu’il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.