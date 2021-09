Dolmen : Un Action RPG qui mélange Souls et Dead Space, tout savoir en 5 minutes

Annoncé il y a plusieurs années, Dolmen avait disparu des radars. Il faut dire que son financement participatif n’avait pas atteint son objectif et on le pensait quelque peu abandonné. Mais finalement, pas du tout : l’action RPG brésilien a refait surface lors de l’annonce de Prime Matter, nouveau label d’édition, et a depuis enchaîné les nouveaux trailers. Le RPG horrifique dans l’espace a alors dévoilé suffisamment d’informations pour que l’on vous résume tout ça dans une vidéo dédiée.

Pour l’instant, nous n’avons pas de date de sortie pour Dolmen mais on sait qu’il arrivera en 2022 et sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.