Island Bound, le prochain DLC de Prison Architect, présenté au Guerilla Collective

Island Bound est le dernier DLC du jeu de gestion Prison Architect. Il devait normalement sortir ce 11 juin mais ce dernier a été repoussé, en solidarité au mouvement Black Lives Matter. Le prochain DLC nous permettra ni plus ni moins de pouvoir créer des prisons sous forme d’îles.

Jouez là comme à Alcatraz

Double Eleven, le studio derrière le jeu a profité du Paradox Insider (faisant lui-même partie du Guerilla Collective) pour parler des nouveautés qu’apporteront ce DLC.

Parmi elles, on retient surtout l’aspect personnalisation, et c’est environ plus de 15 nouveaux objets et zones nautiques qui seront disponibles. De nouvelles options coté logistique comme les transports par bateau et hélicoptère feront leur apparition, ils permettront notamment d’acheminer différentes livraisons.

De nouveaux objets de sécurité débarqueront aussi dans le jeu, tout comme de nouveaux services d’urgences spéciaux : pompiers aériens, agents d’élite et ambulanciers aériens pourront être appelés en renfort.

Le DLC est annoncé au prix de 9,99€, cette extension comprendra aussi deux cartes : Alcatraz Prison et Alcatraz Island. Rappelons que le DLC sortira sur PC, PS4, Xbox One et Switch à une date inconnue mais néanmoins proche.