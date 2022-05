Diluvian Winds aborde ses mécaniques de gestion au cours d’un trailer de gameplay commenté

Durant l’un des nombreux segments du quatrième AG French Direct, le jeu de gestion Diluvian Winds nous a éclaboussés de sa direction artistique tout à fait charmante, à travers à une vidéo de gameplay commenté.

Au sein de cette création concoctée par Alambik Studio, on fait face à une montée des eaux progressive et ravageuse, nous propose d’aider les différents voyageurs cherchant refuge, et de consolider le lieu de vie du Gardien, que l’on incarne. Le trailer du jour nous en dit un peu plus au sujet de la vie sur l’île.

Contre vents et marées

Dans cette vidéo on apprend que les phases de jeu sont décomposées selon l’heure de la journée. Par exemple, le matin est propice à la construction de bâtiments ou à l’affectation de personnages à certains postes tandis que le soir, les voyageurs mangent ensemble, et les nourrir efficacement leur donnera un boost de moral pour la journée suivante.

On voit également que des phases de dialogues viennent donner une dimension narrative intéressante au jeu, permettant d’amener du corps à nos actions et aux relations entre les voyageurs et le Gardien.

Diluvian Winds, toujours en cours de développement, arrivera sur PC via Steam.