Diluvian Winds

Diluvian Winds est un jeu de gestion et d'aventure en 2D en temps semi-réel développé par Alambik Studio et édité par Goblinz Publishing. Le joueur ou la joueuse y incarne le Gardien d'un phare qui est témoin d'une montée des eaux cataclysmique au point de provoquer un véritable exode. Refusant de fuir cette terrible menace, il doit tout mettre en œuvre pour survivre en modifiant son lieu de résidence et en accueillant (ou pas !) les réfugié(e)s qui croiseront son chemin.