Diablo IV : Vessel of Hatred prépare son lancement avec un trailer en live-action chanté par Camila Cabello

La haine est imminente

Plus d’un an après son lancement initial, Diablo IV s’apprête à déployer sa première grosse extension qui permettre de poursuivre l’histoire, en étant quelque peu lié à Mephisto. Pour fêter ça comme il se doit, Blizzard a dévoilé un trailer avec des prises de vues réelles, réalisé par Jon Watts, où l’on peut entendre une reprise de Behind Blue Eyes (The Who) chantée par Camila Cabello et teintée de noirceur pour symboliser l’univers de la franchise.

Rappelons que Diablo IV: Vessel of Hatred sera déployé sur PC, PS5 et Xbox Series le 8 octobre et sera jouable dès 1 heure du matin dans nos contrées. Le prétéléchargement sera bientôt disponible. Au programme, une nouvelle classe, une nouvelle région et une refonte de plusieurs aspects comme la progression, le système de parangon et les niveaux de difficulté. Des récompenses seront aussi proposées pour les premières semaines de lancement, avec notamment trois nouveaux objets, une monture félin et une cache de récompense hebdomadaire en terminant la Citadelle sombre.