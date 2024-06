Diablo IV : L’extension Vessel of Hatred sera disponible dès le 8 octobre

Une jungle un peu trop exotique à découvrir

Blizzard nous montre qu’il sait toujours y faire lorsqu’il s’agit de produire de jolies cinématiques. Avec Vessel of Hatred, Diablo IV se montre toujours aussi sanglant et on sent déjà que cette extension gardera le ton très sombre du jeu de base. L’éditeur nous donne rendez-vous le 8 octobre prochain pour le vérifier, date de sortie de ce Vessel of Hatred.

Pour rappel, cette extension va continuer l’histoire principale du jeu et nous demandera d’explorer la jungle de la région de Nahantu, qui va regorger de nouveaux donjons et de monstres inédits à combattre. Vous pourrez abattre des démons à l’aide de la nouvelle classe Sacresprit, une classe inédite pour la licence, qui va s’appuyer sur les esprits d’une ancienne civilisation.

On retrouvera aussi un nouveau mode PvE coopératif dans des donjons, tandis que de nouveaux mercenaires seront là pour vous donner un coup de main. Une mise à jour globale sera aussi proposée à la même date pour tout le monde, histoire d’ajouter des glyphes en plus, des activités inédite ou des compétences supplémentaires.