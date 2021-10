Demon Slayer The Hinokami Chronicles : Que vaut l’adaptation en jeu vidéo ? Test en vidéo

Développé par CyberConnect2, la talentueuse équipe derrière les Naruto Ultimate Ninja Storm, Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles est la première adaptation officielle de l’anime et manga éponyme sur consoles. Un titre qui est forcément attendu au tournant par les fans puisque l’œuvre de Koyoharu Gotouge a connu un véritable succès.

Si le studio réalise un spectacle de tous les instants, l’adaptation n’en reste pas moins relativement faible, la faute à un contenu assez pauvre. Il faut dire que le jeu se base sur l’anime, qui n’a pas encore énormément de choses à adapter. Si vous voulez en savoir plus, on vous dit tout dans ce test en vidéo.

Rappelons également que Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles sort ce vendredi 15 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.