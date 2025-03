DeathTower : Le studio français derrière Double Kick Heroes revient avec un tactical-RPG roguelike

Le Kickstarter est lancé

DeathTower est un projet de tactical-RPG en 2.5D avec des éléments de roguelike au sein d’un univers typé cyberpunk, où nos héros devront progresser au sein d’une « mégastructure » nommée Megaryon, aussi bien remplie de secrets que de dangers. On devra ainsi former une équipe en choisissant parmi les six personnages jouables et traverser les différents étages de la tour, que ce soit en restant discret, en combattant ou en piratant le système.

Vous pouvez vous faire une première idée du jeu via une démo d’une heure qui est encore disponible sur Steam. Et si celle-ci n’est pour l’instant disponible que sur la plateforme de Valve, le studio entend bien aussi sortir le jeu sur PS5 et Switch avec même une édition physique en partenariat avec Red Art Games.

Pour que DeathTower atteigne son plein potentiel, le studio a lancé un Kickstarter qui détaille toutes les ambitions du projet. Headbang Club espère receuillir un minimum de 35 000 € d’ici le 8 avril prochain pour réaliser ce dont il a envie (il approche des 5 000 € au moment où l’on écrit ces lignes). Si la démo vous plait et si vous en avez les moyens, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.