Death Stranding 2 : Plusieurs avatars PSN sont à récupérer gratuitement

On ne s’attendait pas à ce que Hideo Kojima lève le voile aussi vite sur Death Stranding 2 (ou DS2 mais on va continuer à l’appeler Death Stranding 2 si vous le voulez bien), mais le créateur japonais a profité des Game Awards pour nous présenter une première bande-annonce très ambitieuse. On imagine donc que le titre sortira avant les autres projets en cours de Kojima Productions, ce qui veut dire que la communication du studio devrait principalement s’axer sur cette suite dans les mois à venir. Et pour faire patienter celles et ceux qui attendent plus d’informations, c’est un petit cadeau qui est offert aujourd’hui à tous les possesseurs de PlayStation.

Quatre avatars gratuits à récupérer sur le PSN

Free Death Stranding 2 PSN avatars after redeeming code: Americas PRKT-2QNQ-DH4X

EMEA EHNA-6MNB-PGL5

ASIA CRBA-GKNP-J9EK

JAPAN JP2J-A5NG-PT2F

KOREA 3D86-9PNF-KABQ pic.twitter.com/oHoDaZMFBp — Wario64 (@Wario64) December 19, 2022

Pour fêter l’arrivée du premier trailer de Death Stranding 2, Kojima et ses équipes ont décidé d’offrir un petit cadeau de Noël pour les utilisateurs de consoles PlayStation. Ce sont des avatars aux couleurs du jeu qui sont distribués partout dans le monde, au nombre de quatre.

Malheureusement, vous ne pourrez pas afficher la mine grisonnante de Norman Reedus ni choisir Léa Seydoux en tant qu’avatar, puisque ceux qui sont distribués représentent des BB Pod avec un soupçon de tentacules à l’intérieur. Si ces avatars vous tentent, vous pouvez les récupérer en entrant le code suivant si vous résidez en Europe :

On ne sait pas encore jusqu’à quand ce code sera valable (on a essayé de notre côté, et il marche pour l’instant). Pour rappel, Death Stranding 2 devrait arriver sur PlayStation 5 mais n’a pour l’instant aucune date de sortie précise.