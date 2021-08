Dead Space : Motive Studio présentera un stream sur le développement du remake demain

Lors de l’EA Play Live de cette année, EA et Motive Studio ont présenté un premier teaser pour le remake de Dead Space, sans trop en montrer étant donné que le développement est encore peu avancé. Pourtant, le studio va tenir un livestream dès demain pour nous donner des nouvelles de l’avancement du projet.

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.

Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9

— Dead Space (@deadspace) August 30, 2021