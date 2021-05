Days of Play 2021 : Les soldes PS4 et PS5 ont commencé, voici la liste des offres

Comme chaque année depuis quelques temps maintenant, Sony lance les Days of Play, qui consistent en une vague de promotions sur le PlayStation Store ainsi que sur les jeux physiques. Cette année est forcément un peu spéciale car les offres sur les consoles sont moins nombreuses étant donné l’arrivée de la PS5, mais on retrouve de très nombreux jeux PS4, et même parfois PS5, en promotion. Voici la liste complète des offres du Days of Play 2021.

Liste complète des promotions

Nous vous résumons ici tout ce qu’il y a à savoir sur les Days of Play de cette années, avec une liste qui sera régulièrement mise à jour en fonction des arrivées de nouvelles offres. Certaines offres sont aussi très limitées dans le temps et disparaissent vite.

Notez qu’il n’y aura évidemment pas de réductions sur les consoles PS5, étant donné que celles-ci sont souvent en rupture.

Abonnements

Abonnement PlayStation Plus 12 mois – 47.99€ au lieu de 59.99€

Jeux PS4 et PS5

Gamme PlayStation Hits

Jeux PlayStation VR

Manettes DualSense

Ces manettes ne sont pas en réduction pour le moment, mais les précommandes des nouveaux coloris viennent d’ouvrir sur Amazon.

Quand se déroulent les Days of Play 2021 ?

Les Days of Play 2021 ont lieu du 26 mai au 9 juin. Durant cette période, de nouvelles offres peuvent apparaitre, tout comme certaines réductions peuvent expirer si les stocks ne sont pas suffisants. Ne tardez donc pas si l’un des titres vous intéresse. Notez également que vous pouvez remporter des avatars et des thèmes spéciaux sur PS4 en prenant part aux défis de communauté via la PlayStation Player Celebration qui a lieu dans la même période.