Darwin Project : Clap de fin pour le battle royale de Scavengers Studio

Passé free-to-play en 2018 seulement un mois et demi après le début de son accès anticipé et disponible officiellement depuis le début de l’année, le battle royale Darwin Project peine à attirer les joueurs. Scavengers Studio a pris la décision d’arrêter de soutenir son jeu. La mise à jour déployée le mois dernier était donc la dernière.

D’autres projets non annoncés sont en cours

L’information a été partagée par Simon Darveau et Amélie Lamarche, les deux personnes qui ont fondé le studio indépendant canadien, sur le site du titre. On y apprend que le projet a été lancé en 2015 et que, « au cours des dernières années, nous (Scavengers Studio) avons constaté une diminution du nombre de joueurs et nous avons travaillé dur pour trouver des solutions » en évoquant notamment la sortie du jeu sur PS4 le 14 janvier dernier et l’ajout de nouveaux contenus.

Après de nombreux essais, l’entreprise a finalement décidé de jeter l’éponge : « Nous avons évalué toutes les solutions et tous les scénarios possibles, mais malheureusement, le projet Darwin ne peut se poursuivre, ce qui nous oblige à prendre cette décision très difficile. »

Les serveurs de Darwin Project devraient continuer de fonctionner jusqu’à au moins la fin de l’année puis l’équipe de développement travaillera sur de nouveaux projets encore non annoncés par le studio.