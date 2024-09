Darksiders II ne lâche pas l’affaire et revient encore une fois, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series

Des remasters jusqu’à la Mort

Il ne faut croire que la Deathinitive Edition de Darksiders II sur PS4 et Xbox One n’était pas si définitive que cela. Cette édition regroupait l’ensemble des DLC en plus du jeu de base, avec quelques améliorations visuelles au passage. THQ Nordic s’est dit qu’il serait bon d’offrir une troisième vie à la Mort en sortant Darksiders II Deathinitive Edition sur PS5 et Xbox Series le 15 septembre prochain, au prix de 29,99 €.

Cette version profitera donc de la technologie de ces consoles, comme des retours haptiques sur la DualSense dans le cas de la version PS5. On retrouvera aussi la résolution 4K, du ray-tracing, des éclairages et ombres améliorées ainsi que des temps de chargement nettement plus courts. C’est déjà ça de gagné pour ce deuxième portage.

Si vous possédez déjà le titre sur PS4 et Xbox One, la mise à niveau pourra être obtenue automatiquement et gratuitement. Et si vous n’avez jamais expérimenté l’aventure de Death, vous aurez au moins la meilleure version possible avec cette ressortie.