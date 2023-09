Danghost : Le jeu de puzzle-arcade viendra combattre les fantômes le 27 septembre sur PC

Si vous avez suivi avec assiduité nos AG French Direct, Danghost ne vous est peut-être pas totalement inconnu. Ce jeu de puzzle façon Puyo Puyo avec des affrontements pouvant aller jusqu’à 4 était présent lors de notre dernière émission, notamment pour préciser son arrivée au mois de septembre. On sait maintenant quand il sera officiellement disponible, puisque le studio a annoncé que Danghost sortirait le 27 septembre sur PC. Si le titre attise votre curiosité, une démo est d’ores et déjà disponible pour savoir s’il est fait pour vous ou non.

We're so happy to announce that Danghost will release on September 27th on PC!

💥 Intense puzzle arcade battles

⚔️ Up to 4 players (local or Steam Remote Play)

🦐 A TINY ANGRY AXOLOTL

We can't wait for you to discover Otter Island!

Support our team by wishlisting the game 👇 pic.twitter.com/FBw2Cqe300

