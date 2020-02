Dangerous Driving 2 annoncé pour cette fin d’année

Après un premier volet sorti en avril 2019, Three Fields Entertainment va poursuivre sa série de jeux de course arcade avec la récente annonce de Dangerous Driving 2. Le studio confirme le développement d’un nouvel opus, qui sera d’ailleurs jouable à la PAX East à Boston le week-end prochain, et lâche quelques premières informations.

Une formule améliorée

Accueilli correctement mais sans grand engouement, le premier Dangerous Driving avait été présenté comme un successeur spirituel à l’incroyable série Burnout. Avec Dangerous Driving 2, Three Fields Entertainment ne compte pas changer la donne ni révolutionner sa formule mais veut peaufiner et bonifier son concept.

Cela commencera par un monde ouvert où l’on pourra parcourir différents coins de la map et participer à différents événements, le tout, avec une musique dynamique. Le titre profitera aussi d’un mode écran scindé pour jouer en local avec un(e) ami(e) mais également un mode multijoueur en ligne. A cela s’ajoute d’une mouture Switch, version qui n’avait pas été proposée sur le premier volet.

Pour l’instant, pas d’image ou de gameplay, mais vu que le jeu sera jouable à la PAX du 27 février au 1er mars, le studio devrait publier de plus amples informations avec probablement une première bande-annonce. Sortie prévue fin 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.